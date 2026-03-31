Di recente, la Corea del Nord ha diffuso le immagini dell’intenso addestramento delle sue forze speciali. I militari, sono gli occhi di Kim Jong-un, si sono lanciati in diversi esercizi di resistenza e di forza, mostrando al leader nordcoreano le proprie capacità nelle manovre di combattimento. Durante l’addestramento, che si è trasformato rapidamente in un vero e proprio show, i soldati hanno testato la propria resistenza in modo estremo, rompendo perfino mattoni con la testa e prendendosi a picconate sulle braccia.