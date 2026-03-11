Kim Jong Un assiste con la figlia tredicenne Kim Ju Ae ai test di missili da crociera strategici lanciati da una nave da guerra. I missili hanno colpito isole bersaglio al largo della costa occidentale della Corea del Nord. Le immagini sono state diffuse dall’agenzia statale Kcna.

Nel video si vede il leader nordcoreano e la figlia in una sala conferenze mentre osservano uno schermo che proietta il lancio di armi dalla Choe Hyon, un cacciatorpediniere della marina varato un anno fa. Kim, dopo il lancio ha sottolineato la necessità di mantenere “una potente e affidabile deterrenza nucleare di guerra”.

Ripartono i treni provenienti dalla Cina

Al di là del lancio di missili dimostrativi, la Corea del Nord non è poi così isolato come si pensa. I rapporti con la vicina Cina sono ottimi. La dimostrazione arriva dal fatto che sono ripresi i collegamenti via treno con la Cina. Gli operatori turistici hanno ripreso la vendita dei biglietti passeggeri sei anni dopo la sospensione del servizio nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19.

I treni riprenderanno a circolare da domani, con biglietti disponibili per i cinesi che lavorano e studiano in Corea del Nord e per i nordcoreani che lavorano, studiano e visitano le loro famiglie all’estero. I turisti non potranno ancora acquistare i biglietti.