Di recente, la televisione di Stato nordcoreana ha trasmesso le immagini di Kim Jong-un che partecipa alle cerimonie di apertura di diversi hotel di lusso a Samjiyon in compagnia della figlia Ju-ae. Il leader nordcoreano, dopo aver visitato due delle cinque strutture, ha dichiarato: “Rappresentano una chiara prova dell’innalzamento dello status del nostro popolo e del potenziale di sviluppo del nostro Paese”.

L’ispezione di Kim Jong-un

Kim Jong-un si è presentato di fronte alle telecamere mano nella mano con la figlia, già apparsa in diverse occasioni simili. Il leader ha poi ispezionato i corridoio dell’hotel, controllando personalmente i ristoranti, le saune e le piscine. Kim Jong-un si è poi fatto riprendere mentre testava perfino il materasso di una delle stanze dell’hotel.