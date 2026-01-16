Nei giorni scorsi, in un’area vicina all’esclusivo distretto Gangnam di Seul, in Corea del Sud, è scoppiato un imponente incendio. Nella zona, resa celebre in tutto il mondo dalla canzone del rapper Psy, sono dovuti intervenire circa 324 vigili del fuoco e decine di mezzi tra aerei ed elicotteri. Le fiamme, alla fine, sono state domate, mentre le autorità hanno aperto un’indagini sulle cause del rogo. “Siamo sollevati di essere riusciti a spegnere l’incendio senza vittime”, ha affermato il funzionario in una dichiarazione dell’Agenzia Nazionale dei Vigili del Fuoco.