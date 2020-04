Coronavirus, come non far appannare gli occhiali quando si indossa la mascherina

ROMA – Quando insieme alla mascherina si portano anche gli occhiali sicuramente si è più protetti, ma il rischio è che le lenti si appannino. Per evitarlo ci sono alcuni trucchi suggeriti anchedal Dipartimento metropolitano della polizia di Tokyo, in Giappone.

Il primo consiglio è quello di lavare le lenti degli occhiali con acqua e sapone. Uno studio del 2011 pubblicato su una rivista scientifica, gli Annals of The Royal College of Surgeons of England, sottolineava che i medici che indossavano occhiali e mascherina chirurgica erano in grado di ovviare al problema dell’appannamento delle lenti lavandole prima, scrive l’Huffington post.

Un altro possibile trucco consiste nel piegare il bordo superiore della mascherina. Ovviamente questo non si può fare con le maschere che hanno un pezzo di metallo per il naso, ma nel caso delle semplici mascherine chirurgiche sì. L’unica controindicazione è che così facendo si riduce l’ampiezza e quindi la protezione della mascherina.

Il terzo trucco è quello di mettere un fazzoletto di carta piegato sul bordo superiore della mascherina, che così andrà ad appoggiarsi al naso, assorbendo l’umidità dal respiro ed impedendo così la condensa. (Fonti: Huffington Post, YouTube)