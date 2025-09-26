Grande tensione a Roma durante il corteo promosso dal Global Movement to Gaza Italia. Diversi manifestanti, tra i quali alcuni studenti, arrivati nei pressi della Farnesina con il corteo pro-Pal per la Global Sumud Flotilla, hanno lanciato palloncini contenenti vernice rossa contro il cordone della Digos.

Corteo pro-Pal e tensioni con la polizia

Durante il presidio, il cui video è stato riportato anche da alanews, sono stati lanciati anche alcuni fumogeni. Non sono mancati poi i cori e i fischi contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

È stata Maya Issa, presidente degli studenti palestinesi, a fermare il breve momento di tensione dopo che un gruppo di manifestanti aveva lanciato la vernice. Issa, oltre a parlare con gli attivisti, si è frapposta tra loro e il cordone delle forze dell’ordine. Disapprovazione per il gesto compiuto anche da diversi manifestanti presenti al corteo in solidarietà alla Flotilla.