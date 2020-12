Covid, ragazza scopre di essere positiva mentre sta girando un video su TikTok. Reagisce così

Una ragazza scopre di essere positiva al Covid durante la registrazione di un video su TikTok. Maryn Short, una ragazza di 19 anni residente negli Stati Uniti, ha scoperto di essere malata mentre girava un video per la recensione di una nuova bevanda proposta da Starbucks.

Nel video pubblicato su TikTok Maryn racconta di aver ordinato una nuova bevanda alla crema e aromatizzata al caramello, annunciando di volerla descrivere. Dopo il primo sorso però si mostra sorpresa, la bevanda non sa di nulla.

Dopo pochi secondi la ragazza si rende conto che ad avere qualcosa che non va e potrebbe non essere la bevanda, ma lei. Tra i sintomi più facilmente riconducibili a Covid infatti ci sono proprio anosmia e ageusia, ovvero alterazioni nel senso dell’olfatto e del gusto.

Covid su TikTok, la reazione della ragazza

Il video si conclude con la reazione della giovane, che dopo aver realizzato che potrebbe essere positiva al coronavirus interrompe la ripresa del video. Il resto della storia lo ha raccontato lei stessa a Buzzfeed: la diciannovenne ha chiamato la famiglia per sapere come comportarsi e da casa le hanno consigliato di farsi fare un tampone quanto prima. Il tampone è risultato poi positivo e la ragazza si è messa in quarantena. (Fonti YouTube e Buzzfeed).