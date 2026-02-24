Dagli ultimi aggiornamenti del dossier dell’inchiesta sul rogo di Capodanno nel locale Le Constellation, a Crans-Montana, è emerso un nuovo filmato, mai visto finora, che mostra il momento esatto dell’innesco dell’incendio che ha provocato la strage in cui sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste gravemente ferite. Nello specifico, le immagini mostrano la cameriera Cyane Panine sulle spalle di un collega. La ragazza ha in mano due bottiglie di champagne a cui sono legate le candele pirotecniche. Poco dopo, Panine ne solleva una con il braccio destro: la candela tocca così la schiuma fonoassorbente del soffitto, che prende immediatamente fuoco mentre nessuno sembra accorgersene.