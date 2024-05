Il tragico crollo del Medusa Beach Club a Playa de Palma, Maiorca, ha provocato almeno quattro morti e oltre venti feriti, sette dei quali in condizioni molto gravi e nove in condizioni critiche, secondo gli ultimi aggiornamenti dei servizi di emergenza. L’ipotesi su cui stanno lavorando i tecnici dei vigili del fuoco riguarda un possibile sovraccarico provocato dall’affollamento sulla terrazza adibita a chill out. La terrazza, localizzata al primo piano, sarebbe crollata da circa quattro metri di altezza a causa del peso eccessivo, facendo sprofondare il solaio sottostante nel piano interrato, dove si trovava la zona del ristorante del locale. La maggior parte delle vittime del crollo è stata trovata nel piano interrato, e si tratterebbe principalmente di turisti, anche se l’identificazione non è ancora confermata. Al momento non risultano italiani fra le persone coinvolte nel crollo.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso il suo dolore per il “terribile crollo” del Medusa Beach Club, offrendo alla presidente delle Baleari, Marga Prohens, e al sindaco di Palma, Jaime Martinez, la completa collaborazione del governo spagnolo per soccorrere le persone coinvolte. Ha inoltre trasmesso le condoglianze ai familiari delle vittime e il suo sostegno ai servizi di emergenza impegnati nei soccorsi. Anche Alberto Nunez Feijoo, leader del Partito Popular, ha espresso “preoccupazione per l’accaduto” e ha offerto le sue “condoglianze ai familiari delle vittime” e “tutto l’appoggio ai servizi di emergenza” in un post su X.