Un video riportato sui social da Repubblica mostra il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, avvenuto in centro a Roma questa mattina. Come si vede dal filmato, il collasso si è verificato in parte, all’interno della struttura. Quattro gli operai coinvolti nell’incidente: di questi, uno è rimasto ferito gravemente sotto le macerie e soccorso dal 118. I vigili del Fuoco sono al lavoro con i nuclei speciali. La Procura ha aperto un’indagine.

Il secondo crollo

C’è stato poi un secondo crollo che ha investito la squadra dei vigili del fuoco che stava operando proprio per estrarre l’operaio ancora bloccato tra le macerie. I pompieri, secondo quanto si apprende, sono tutti incolumi. Altri due feriti, con lievi traumi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Gli operai erano al lavoro sulle impalcature di sostegno ed erano rimasti bloccati dopo il crollo. Sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un’autoscala. I vigili del Fuoco sono intervenuti con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali. Chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l’intervento da parte dei pompieri.