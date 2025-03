Intervistato dagli inviati di Tagadà, il ministro della Difesa Guido Crosetto spiega che “se l’Italia subisse un attacco la metà di quella che ha subito Israele in tre ore, io non sarei in grado di difenderla: voglio rendere l’Italia più sicura entro la fine del mio mandato. Non ho tempo di parlare di altre cose o polemiche. Questo è il mio mandato”.