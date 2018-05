L’AVANA – Ecco il momento in cui il Boeing 737 si è schiantato a Cuba subito dopo il decollo da L’Avana [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Nelle immagini si vede una palla di fuoco alle spalle di alcune palme e successivamente i resti carbonizzati del velivolo e i primi soccorsi. Nello schianto sono morte più di 100 persone e ne sono sopravvissute solo tre. Tra le prime ipotesi a circolare, quella che forse l’aereo ha urtato i fili dell’alta tensione.

Alle 12.08 (le 19.08 in Italia), il volo CU 972 della Cubana de Aviacion, la compagnia di bandiera cubana, operato un Boeing 737-200 della Damojh Aerolineas, una low cost messicana con base a Guadalajara, è caduto in un campo seminato di Puerto Boyeros, a poca distanza dall’Aeroporto José Martì e a 13 kilometri dal centro della capitale, poco dopo essere decollato dall’Avana per dirigersi verso Holguin, nell’est dell’isola.

A bordo del velivolo viaggiavano 104 passeggeri e cinque – e non nove, come reso noto in precedenza – membri dell’equipaggio, tutti messicani. Le tre donne sopravissute all’incidente – un altro ferito è morto all’arrivo in ospedale – sono tutte di nazionalità cubana, come la maggior parte dei passeggeri. Solo cinque sarebbero stranieri, secondo Granma, il quotidiano del Partito Comunista Cubano. I soccorsi sono arrivati rapidamente, e le fiamme dell’incendio dell’aereo sono state controllate rapidamente, anche grazie alla pioggia. Il presidente Miguel Diaz-Canel ha visitato personalmente il luogo del disastro poche ore dopo, e in un breve messaggio televisivo ha detto che “oggi è un giorno di lutto per il nostro paese”.

Non è stata rilasciata finora nessuna lista di passeggeri, ma la Global Air – proprietaria della Damojh Aerolineas – ha comunicato i nomi dei membri dell’equipaggio. L’ambasciata messicana all’Avana ha disposto misure speciali per accogliere i parenti delle vittime. Diaz-Canel ha annunciato l’immediata creazione di “una commissione speciale, che ha già aperto un’inchiesta sui fatti”, promettendo che “forniremo tutta l’informazione” all’opinione pubblica.

Secondo testimonianze di abitanti del luogo, raccolte dai media locali, poco dopo il suo decollo il Boeing avrebbe effettuato una brusca virata verso il primo terminale dell’aeroporto. Testimoni locali sostengono che in quel momento il velivolo potrebbe aver urtato fili dell’alta tensione.