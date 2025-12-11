Cucina italiana patrimonio Unesco, il video del ministro Tajani che festeggia a New Delhi servendo il risotto
Sulla sua pagina Facebook, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha pubblicato un video in cui lo si vede servire alcune porzioni di risotto presso l’Ambasciata a New Delhi. Nel video Tajani commenta e festeggia la recente notizia riguardo alla cucina italiana, entrata ufficialmente nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Quella italiana, infatti, identificata dal Comitato intergovernativo dell’Unesco come “una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, è la prima cucina al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza.
“Da oggi la Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità #UNESCO. In Ambasciata a New Delhi festeggiamo questo grande risultato per l’Italia e per tutti gli italiani nel mondo”, ha scritto Tajani nel suo post su Facebook, pubblicando il video in cui serve il risotto. “Stiamo festeggiando”, ha infine dichiarato il ministro.