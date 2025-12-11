Sulla sua pagina Facebook, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha pubblicato un video in cui lo si vede servire alcune porzioni di risotto presso l’Ambasciata a New Delhi. Nel video Tajani commenta e festeggia la recente notizia riguardo alla cucina italiana, entrata ufficialmente nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. Quella italiana, infatti, identificata dal Comitato intergovernativo dell’Unesco come “una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, è la prima cucina al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza.

“Da oggi la Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità #UNESCO. In Ambasciata a New Delhi festeggiamo questo grande risultato per l’Italia e per tutti gli italiani nel mondo”, ha scritto Tajani nel suo post su Facebook, pubblicando il video in cui serve il risotto. “Stiamo festeggiando”, ha infine dichiarato il ministro.