Storico commentatore televisivo della Nazionale, Bruno Pizzul ha raccontato per anni le gesta dell’Italia, diventandone la voce inconfondibile. Ha seguito gli Azzurri dai Mondiali del 1986 in Messico fino a quelli del 2002 in Corea del Sud, commentando anche quattro Europei. Oltre alle sfide della Nazionale, ha narrato le partite internazionali delle squadre italiane dagli anni ’70 ai primi anni 2000. Una carriera, la sua, indissolubilmente legata al calcio e ai colori azzurri.