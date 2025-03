Il video risale al 1992. Nel filmato si vede un giovane Lewis Hamilton – all’epoca aveva sette anni – vincere una gara di macchine telecomandate. “Avevo sei anni – ha raccontato qualche tempo fa in un post sui social – quando ho vinto i miei primi due trofei nelle corse di auto telecomandate. Il trofeo più piccolo era per il secondo posto nel campionato di categoria elettrica, contro uomini adulti. Quello più grande era per il miglior nuovo arrivato nelle auto a benzina più grandi, sempre contro uomini. Ero il più giovane di almeno 15 anni. Eravamo anche le uniche persone di colore lì, in un campo molto più piccolo. Ero così orgoglioso. Sono stati alcuni dei giorni più belli della mia vita, passati con mio padre sul retro della vecchia auto che avevamo, con la nostra zuppa di noodle e panini al bacon. Una cosa molto inglese”.