“L’elezione di Trump cambia tutto. Chi lo critica, o rosica, o non capisce. Sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni. Se uno riesce a mettere a un tavolo Putin e Zelensky, Netanyahu e i Paesi arabi, gli diamo il Nobel per la pace. Altro che bullismo”. Data: 18 febbraio 2025. Firma: il leader della Lega, Matteo Salvini.