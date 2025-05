Il tiktoker Davide Damiani aveva predetto per scherzo il nome “Leone XIV”per il nuovo Pontefice in un video ironico poco prima del conclave. In un video, Damiani lanciava il nome con tono surreale, ignaro che con l’elezione del Cardinale Prevost si sarebbe trasformato in realtà.

