“Dico una cosa forse non corretta. Ho letto sui giornali la notizia di questa ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni. Ho letto che era fidanzata da due anni. 12 anni. Non so… È difficile”. A dirlo è il governatore della Campania Vincenzo De Luca, parlando ad un dibattito alla Mostra d’Oltremare di Napoli. De Luca ha aggiunto: “Io direi a quelli della mia generazione, siate padri e madri, non finti giovani. Soprattutto sui figli maschi. Assolutamente”.

Nel dibattito è intervenuta l’influencer ed attrice Valeria Angione che ha contestato quanto detto dal governatore: “Il problema non è lei che aveva 12 anni quando si è fidanzata ma del ragazzo che l’ha ammazzata. Mi fa male sentir dire queste cose. È il ragazzo che l’ha ammazzata, perché è maschio”.