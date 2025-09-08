Lo scorso venerdì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa, ovvero il Pentagono, in “Dipartimento della Guerra”. Con questa modifica, Pete Hegseth diventa il “segretario di guerra”, nome con cui Trump lo ha già chiamato diverse volte pubblicamente. “Abbiamo vinto la Prima guerra mondiale e la Seconda non con il Dipartimento della Difesa, ma con quello della Guerra. Non siamo solo difesa, siamo anche attacco”, ha dichiarato Hegseth.

Il Dipartimento venne creato dal primo presidente degli Stati Uniti George Washington, nel 1789, con il nome “Dipartimento della Guerra”. Rimase con questo nome fino al 1949, quando il presidente Harry Truman decise di dividerlo in Dipartimento dell’Esercito e Dipartimento dell’Aeronautica, che confluirono nel Dipartimento della Difesa nel 1949. Nonostante il cambio del nome non sia ancora stato approvato dal Congresso, Trump è riuscito ad aggirarne il via libera: “Dipartimento della Guerra”, infatti, è diventato il nome secondario del Dipartimento della Difesa. Ad ogni modo, però, il “nuovo nome” verrà comunque utilizzato nelle comunicazioni ufficiali.

La sostituzione dell’insegna

“È un nome molto più appropriato, soprattutto alla luce del punto a cui è il mondo adesso”, ha dichiarato Trump durante la firma dell’ordine esecutivo. La firma è arrivata a pochi giorni di distanza dalla grande parata militare in Cina, che ha visto rafforzarsi l’asse tra Pechino, Russia e Corea del Nord.

Quello di venerdì 5 settembre è stato il 200esimo ordine esecutivo firmato Trump da quando è tornato alla Casa Bianca. Mentre Fox news ha mostrato che ad Arlington, in Virginia, sono già iniziati i lavori per cambiare la scritta del quartier generale, pochi minuti dopo l’annuncio di Trump il sito del Dipartimento è già stato cambiato da “defense.gov” a “war.gov”.

In occasione del cambio di nome voluto dal presidente Usa, Pete Hegseth ha pubblicato un video che mostra la sostituzione dell’insegna all’esterno del proprio ufficio. La targa con il suo nome e il ruolo di “segretario alla Difesa” viene sostituita da una nuova che riporta la dicitura “segretario alla Guerra”.