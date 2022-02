Don Matteo Selmo è il sacerdote di Lonato del Garda diventato una celebrità sui social perché ha cantato le canzoni del Festival di Sanremo. In chiesa, durante l’omelia. Il prete ha citato i brani di Mahmood e Blanco, Gianni Morandi e Elisa. Il video della sua performance, come si dice in questi, casi, è diventato subito virale.

Don Matteo Selmo chiama Gianni Morandi e Mahmood durante l’omelia

Don Matteo Selmo, durante l’omelia, ha citato (cantanto anche) “Brividi” di Blanco e Mamhood, “O forse sei tu” di Elisa, e “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi.

A Repubblica il religioso ha spiegato: “Per me la musica è vita e mi sono reso conto una volta di più di quale strumento straordinario sia. Proprio grazie alla musica sono riuscito a raggiungere con le mie parole tutte le generazioni. Nei giorni scorsi, quando Blanco ha citato il video in cui cantavo un frammento di ‘Brividi’, mi hanno contattato moltissimi ragazzi, mentre adesso è stato Gianni Morandi a pubblicarlo sulla sua pagina Facebook e questa volta mi hanno scritto genitori e nonni”.

La reazione dei cantanti all’omelia cantata di Don Matteo

Blanco in un’intervista a Rtl 102.5 ha commentato: “Ho trovato questo video incredibile su TikTok dove c’è un prete in chiesa che canta la nostra canzone, e poi fa tutto un viaggio… Incredibile, bellissimo”. Gianni Morandi ha pubblicato su Facebook la parte di video in cui il prete intona la sua hit e ha scritto: “Don Matteo, parroco di Lonato del Garda, apre tutte le porte durante la sua omelia”.