Al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, durante la finale del Mondiale Fifa per Club, Donald Trump è stato fischiato. Non appena arrivato era stato applaudito dalle persone a lui intorno che gli hanno gridato “Usa, Usa”.

Quando poi è stato inquadrato dal maxischermo insieme alla moglie Melania durante l’inno americano, la maggioranza lo ha contestato con fischi e boo. Le telecamere hanno cambiato immediatamente inquadratura.