Una donna dichiarata morta dai medici in ospedale torna a dare segni di vita mentre si trovava nella bara, durante la veglia funebre. “Ho sollevato la bara, il suo cuore batteva forte e la sua mano sinistra colpiva la cassa. Abbiamo chiamato il 911 per portarla qui in ospedale”. Così Gilberto Barbera ha raccontato sui social – come riporta la Cnn – la “resurrezione” di sua madre. La donna era stata dichiarata morta in un ospedale dell’Ecuador per poi essere trovata viva durante la veglia funebre nella città di Babahoyo.

La donna non morta nella bara

La donna, di 76 anni, era stata ricoverata venerdì per il sospetto di un ictus e arresto cardiopolmonare. Un medico di turno l’ha dichiarata morta dopo aver constatato che non rispondeva al protocollo di rianimazione. Stando a quanto riportato dalla testata El Universo, i familiari si sarebbero accorti che la donna dava ancora segni di vita quando hanno aperto la bara per cambiarle i vestiti per la veglia funebre.

Secondo quanto riportato dal sito di informazione, Bella si trova in questo momento in ospedale, ricoverata in terapia intensiva sotto osservazione medica. L’ipotesi è che la donna possa essere andata in catalessi, un disturbo nervoso improvviso caratterizzato da immobilità, rigidità del corpo e perdita di sensibilità. Dall’ospedale però non è arrivata nessuna conferma.