La tv di Stato russa si è congratulata con Melania Trump per la rielezione del marito a presidente degli Stati Uniti, mostrando in diretta televisiva delle sue foto di nudo. Nel programma 60 minuti, due presentatori televisivi russi, Yevgeny Popov e Olga Skabeyeva, marito e moglie, hanno parlato della rielezione di Donald Trump e hanno mostrato sullo schermo numerose foto del periodo in cui Melania Trump faceva la modella, tra cui foto di nudo tratte da un profilo di GQ del 2000.

Julia Davis, fondatrice del gruppo di controllo Russia Media Monitor, ha pubblicato il video della trasmissione con la didascalia: “Nel frattempo in Russia: ecco come il canale televisivo di Stato più seguito del Paese ha accolto l’imminente ritorno di Melania Trump alla Casa Bianca. Olga Skabeeva sta cercando di non ridere. Probabilmente è stata una sua idea”.