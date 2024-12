È morto Cesare Ragazzi, il noto imprenditore e personaggio televisivo, diventato famoso negli anni Ottanta per l’invenzione e la promozione pubblicitaria di un celebre metodo per risolvere la calvizie.

Ragazzi aveva 83 anni ed è deceduto per un malore improvviso. Lascia la moglie Marta e tre figli: Nicola, Simona e Alessia. Il suo metodo per risolvere la caduta dei capelli si avvaleva anche di un’innovativa protesi tricologica e del trapianto di capelli in un epoca, gli anni Ottanta, in cui non era diffusa la pratica del trapianto. I suoi spot visibili in questo articolo, in quegli anni sono diventati dei veri e propri cult.

Ragazzi aveva aperto ben ottanta centri in Italia e otto all’estero, partendo da un piccolo laboratorio in Valsamoggia in provincia di Bologna. Nel 2009, la sua società fu dichiarata fallita dal tribunale di Bologna e l’imprenditore patteggiò due anni e otto mesi per bancarotta fraudolenta.