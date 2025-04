Efe Bal è stata invitata a Porta a Porta a parlare del codice Ateco che è stato inserito recentemente dall’Istat per regolamentare la prostituzione a livello fiscale. “Dottor Vespa, lei è mai stato con una prostituta?” ha chiesto la nota attivista per i diritti delle lavoratrici del sesso. Si è trattato di una domanda diretta che è stata rivolta al conduttore, il quale ha replicato non nascondendo un certo imbarazzo. Vespa ha aperto le mani ed ha replicato: “Ma naturalmente no”. Efe Bal ha risposto con un applauso ironico e un sorrisetto eloquente. La escort transessuale ha poi ripetuto più volte “no, no, no” come a voler mettere in discussione la risposta del conduttore.

“Dottor Vespa, lei è mai stato con una prostituta?” #portaaporta pic.twitter.com/vANYWIc3LW — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 15, 2025

La prostituzione in Italia

La prostituzione in Italia fa incassare 4,7 miliardi di euro annui con almeno 100mila operatori impegnati in questa attività. Ora, grazie al codice 96.99.92 inserito nella nuova classificazione Ateco 2025, parte di questo mercato emergerà. Il codice si applica infatti solo agli operatori economici residenti e che svolgono attività legali. Niente a che vedere quindi con lo sfruttamento, il favoreggiamento o l’induzione alla prostituzione che continuano ad essere considerati reati.

Efe Bal è diventata famosa per aver combattuto una battaglia col fisco italiano con cui aveva un contenzioso da oltre un milione di euro poi finito in prescrizione. A proposito del codice Istat ha detto: “Chi si presenterà per ottenere questo codice? Chi avrà il coraggio di dichiararsi?”.

Per Efe Bal il problema della tracciabilità che può essere risolto adottando le stesse misure che ci sono in Svizzera: “È ovvio che gli uomini non lascerebbero il proprio codice fiscale per farsi tracciare. Pensiamo in Svizzera. Se vai a Lugano, paghi una tassa a forfait per un mese, due mesi o tre mesi e puoi operare regolarmente. Non c’è per forza bisogna di identificare i clienti. Perché mai? Al 90 per cento sono uomini sposati, hanno figli, non è possibile”.