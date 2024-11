Elly Schlein: “Un risultato straordinario ed emozionante per il Pd”

“Una bellissima vittoria, emozionante, quella di Michele de Pascale. Sarà un grande presidente dell’Emilia-Romagna. Grazie per la passione e la generosità con cui ti sei speso. È il segno di una vittoria che è anche la vittoria di una squadra e della coesione”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Bologna nel quartiere generale del candidato di centrosinistra alla presidenza dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale. “Un segno di dove possiamo arrivare quando siamo uniti e compatti intorno all’obiettivo”, ha aggiunto Schlein, secondo cui “si profila un risultato straordinario per il Pd e questo conferma ciò che ci sentiamo come perno per la costruzione dell’alternativa a queste destre”.

