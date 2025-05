Elon Musk si è presentato con un occhio nero nello Studio Ovale per annunciare, accanto al presidente Donald Trump, la sua uscita ufficiale dall’amministrazione dopo 135 giorni. Il magnate abbandona il Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge) e davanti alle telecamere è apparso un cappellino con la scritta Doge e una t-shirt in “stile Padrino” con la scritta “The Dogefather”. A suscitare attenzione è stato però l’occhio nero del numero 1 di Tesla. Il motivo è stato spiegato dal magnate stesso. La colpa è di suo figlio X di 5 anni: “Stavo solo scherzando con il piccolo X e gli ho detto ‘dai, colpiscimi in faccia’. E lui l’ha fatto”.

Cosa ha detto Trump su Elon Musk

La luna di miele tra Donald Trump ed Elon Musk è finita con l’uscita del miliardario dal Doge che il presidente aveva creato ad hoc. Nell’ultima apparizione insieme alla Casa Bianca, Trump ha detto: “Elon è fantastico! Sarà sempre con noi e ci aiuterà ogni giorno. Elon è uno dei più grandi imprenditori al mondo”. Riferendosi al Doge, Trump ha spiegato: “Ci vorranno anni per ricostruire il sistema ma abbiamo iniziato ed Elon ha impresso un cambiamento colossale. I tagli federali diventeranno permanenti. Elon farà avanti e indietro, il Doge è la sua creatura”. Trump ha poi consegnato a Musk “la chiave della Casa Bianca” che nel 2020 donò anche a Benyamin Netanyahu.

Per il New York Times “Elon Musk usa ecstasy, funghi allucinogeni e ketamina”

L’unico momento di tensione è stato quando un reporter ha chiesto al proprietario di X di commentare l’articolo del New York Times sul suo uso di droghe. Visibilmente irritato, non solo non ha risposto ma ha anche accusato il prestigioso quotidiano di “scrivere bufale, come quella del Russiagate”.

Il Nwt ha scritto che Musk fa uso di ecstasy, funghi psichedelici e soprattutto ketamina, l’anestetico che in overdose ha ucciso l’attore Matthew Perry di Friends. Nei mesi passati al fianco di Donald Trump, Elon Mush avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti pur essendo per sua stessa ammissione contrario alle droghe illegali.

Il New York Times ha scritto che “il consumo di droghe andava ben oltre l’uso occasionale. Musk ha detto a diverse persone di assumere così tanta ketamina da avere effetti sulla vescica come può capitare a chi ne fa uso cronico. Musk ha fatto uso di ecstasy e di funghi allucinogeni. In viaggio aveva con sé una una scatola di medicinali giornaliera con circa 20 pillole, comprese alcune con i segni distintivi dello stimolante Adderall, secondo una foto e quanto riferito da persone che l’hanno vista”, ha scritto il quotidiano.

Non è chiaro se Musk facesse uso di droghe quando quest’anno è diventato una presenza fissa alla Casa Bianca con il potere di ridurre la burocrazia federale. Musk ha ammesso in passato di aver fatto uso di ketamina occasionalmente – un paio di volte al mese – per tenere a bada la depressione e ha detto al suo biografo, Walter Isaacson, che “non gli piace far uso di droghe illegali”. Più di recente però avrebbe sviluppato “abitudini più pericolose”, scrive il Nyt, facendo “uso frequente di ketamina, talvolta anche quotidianamente e mescolandola con altre droghe”. Il confine tra uso medico e ricreativo era sfumato e, secondo il Times, ha suscitato preoccupazione tra alcune delle persone a lui vicine.