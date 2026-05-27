Negli Usa è avvenuto un incidente in una cartiera che si trova nella località di Longview tra le città di Portland e Seattle nello Stato di Washington. L’esplosione ha provocato una “fuga di sostanze chimiche” un morto accertato e nove dispersi. Altre nove persone, tra cui un pompiere, sono risultate ferite.

L’episodio è accaduto in uno stabilimento della società Nippon Dynawave Packaging. L’incidente è avvenuto per la rottura di un serbatoio contenente un composto chimico utilizzato nella produzione della carta, una soluzione di idrossido di sodio e solfuro di sodio.

Secondo Nbc News che cita un comunicato congiunto di Polizia e Vigili del Fuoco, non si osservano “pericoli immediati” per gli abitanti della zona che sono tuttavia invitati a tenersi in lontananza.