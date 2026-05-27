Un guasto elettronico in una stazione di servizio ad Avelengo ha causato uno sconto involontario sul diesel, provocando scene di autentico caos. Lo riporta la Neue Südtiroler Tageszeitung.

Al distributore di Avelengo

Per diverse ore il diesel è stato erogato in un distributore di Avelengo al prezzo di 19,9 centesimi al litro. Invece di 1,999 euro, è stato inserito 0,199, causando al gestore un danno di circa 10.000 euro.

Un’ ‘offerta speciale’ che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire. Come confermato alla Neue Südtiroler Tageszeitung dalla sindaca Anna Plank, si sono verificate scene caotiche: si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche.

La ‘magia’ è durata fino all’esaurimento delle scorte di carburante. “Cose del genere accadono molto raramente”, afferma Walter Soppera, presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell’Alto Adige.

La causa dell’involontario sconto sul carburante ad Avelengo è stata un errore elettronico. “La stazione di servizio in questione è una cosiddetta ‘ghost-station’ (stazione fantasma)”, spiega Soppera. Si tratta di distributori self-service in cui non è presente alcun gestore o dipendente.