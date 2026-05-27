La nuova Ferrari Luce, la prima auto elettrica del cavallino, è stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale. Presenti John Elkann, Presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, Vicepresidente di Ferrari Spa e Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari Spa.

Il Capo dello Stato si è seduto al volante della “Luce” accompagnato da Elkann e ha preso visione dell’apparato tecnologico della vettura che però, dopo la presentazione ha deluso un po’ tutti, sia gli investitori con il titolo Ferrari che in borsa è crollato, sia gli appassionati. A deludere è sia il prezzo (550mila euro), sia alcune scelte tecnologiche ed estetiche.

I commenti negativi di Montezemolo e Calenda

L’auto, come detto, non ha riscosso il successo sperato tra gli addetti ai lavori. E due che in Ferrari hanno lavorato, Luca Cordero di Montezemolo e Carlo Calenda, ci sono andati giù duro. Montezemolo, nella giornata di ieri ha detto: “Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino. È almeno una macchina che i cinesi non copieranno”.

Per Calenda, “la Ferrari Luce è un insulto estetico e tecnologico per chi ama la Ferrari o, come nel mio caso, ci ha lavorato. Complimenti a Elkann che dopo aver semidistrutto o alienato Marelli, Comau, Iveco, Fiat, Alfa, Maserati, Lancia, Scuderia Ferrari, Juventus, Repubblica e Stampa ci prova ora con Ferrari. E non era facile”.