Da venerdì i volontari di Greenpeace stanno attaccando alle pompe di carburante di tutta Italia gli adesivi con i volti della premier Giorgia Meloni e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’adesivo con Trump, che indica il prezzo del carburante, riporta la scritta “L’ho fatto io”. In quello con la Meloni, invece, si legge: “Con il mio supporto”. Con questa protesta, Greenpeace denuncia le responsabilità di entrambi i leader “nell’aumento dei prezzi di benzina e diesel nel nostro Paese, causato dall’attacco illegale di Stati Uniti e Israele all’Iran, mai condannato dall’Italia”. Tramite un comunicato, la Ong ha spiegato che “gli attivisti denunciano inoltre come l’ultimo provvedimento del governo Meloni, varato lo scorso 22 maggio, tagli ancora una volta le accise in via emergenziale senza affrontare strutturalmente la dipendenza dalle fonti fossili né tassare chi sta facendo profitti record grazie alle guerre”.

La protesta di Greenpeace

Simona Abbate, campaigner Clima di Greenpeace Italia, ha dichiarato: “Mentre famiglie, lavoratori e imprese subiscono gli effetti della crisi energetica ed economica, il governo italiano opta per soluzioni tampone che non risolvono il problema, prolungano ancora la nostra dipendenza dai combustibili fossili e rinviano la transizione energetica, unica via di uscita per questa crisi. Da inizio marzo il governo ha speso 1,8 miliardi di euro per contenere i prezzi del carburante, soldi che andrebbero investiti nelle vere priorità del Paese come la sanità pubblica e la transizione energetica. I soli a trarre profitto da questa situazione sono le aziende di petrolio e gas, le aziende di armi, i rispettivi CEO e gli azionisti. Chiediamo al governo Meloni misure efficaci e strutturali contro l’aumento dei prezzi dell’energia, che potrebbero essere finanziate con una tassa permanente sulle aziende dei combustibili fossili e delle armi”.