Nel centro commerciale Afimall che si trova nel centro di Mosca, nella giornata di oggi è scoppiato un incendio. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, a prendere fuoco è stata un’automobile che si trovava all’interno del parcheggio sotterraneo. Le fiamme hanno coinvolto alcuni materiali edili e si sono diffuse per almeno 30 metri prima di essere domate. Secondo i media locali, le deflagrazioni sarebbero state causate dall’esplosione di tre bombole di carburante. Secondo l’agenzia Tass però, “uno scoppio nell’automobile ha preceduto l’incendio”.

Il centro commerciale si trova nel quartiere degli affari. Come mostrano alcuni filmati, tra i grattacieli che si affacciano sul fiume Moscova si è alzata una colonna di fumo nero. I proprietari delle altre vetture parcheggiate nell’area hanno rapidamente spostato i propri veicoli all’esterno.

Moscow, Russia ❗

🔥💨 A car exploded in an underground parking lot at the Afimall shopping center, the Ministry of Emergency Situations reported. There is heavy smoke in the Expocentre area. The cause of the explosion is unknown. pic.twitter.com/apFW0q3ItA

