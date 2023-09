Esplodono due cisterne, le strade del paese inondate di… vino rosso VIDEO

Un villaggio inondato di vino. Rosso. Tutto è avvenuto a Sao Lourenco do Bairro, in Portogallo, dove due cisterne di vino rosso sono esplose inondando le strade della cittadina.

La casa produttrice responsabile dell’incidente, la Destilaria Levira, ha chiesto scusa e si è detta pronta a pagare i danni ai cittadini: “Siamo profondamente dispiaciuti per l’incidente che si è verificato questa mattina che ha coinvolto lo scoppio di 2 depositi di vino Doc. Nonostante l’incidente non abbia causato alcun ferito, vogliamo esprimere la nostra sincera preoccupazione per i danni causati in generale e in particolare al villaggio. Le cause dell’incidente sono state accertate dalle autorità competenti. Ci assumiamo la piena responsabilità dei costi legati alla pulizia e alla riparazione dei danni, avendo squadre disponibili a farlo immediatamente. Ci impegniamo a risolvere la situazione il prima possibile”.