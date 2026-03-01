Il cavallo domestico Fancy, di proprietà di Paige Sigmon Blumer, è stato certificato dal Guinness dei Primati come il più vecchio del mondo, all’età di 37 anni e 329 giorni. Nata il 1° aprile 1988, Fancy condivide la stessa data di nascita della sua padrona, e le due sono inseparabili da quando Blumer aveva 8 anni e il cavallo 12. Blumer ha raccontato al Guinness: “Non ti avrei mai creduto se mi avessi detto che a 33 e 37 anni io e Fancy saremmo ancora insieme e avremmo condiviso ricordi indelebili”, aggiungendo, “Abbiamo dovuto affrontare molte battaglie per la salute man mano che lei invecchiava. Ma lei non si arrende mai ed è una cavalla dalla forza di volontà, e io, in cambio, non mi arrendo mai con lei”.

Il migliore amico di Fancy è un asino di nome Rose, quasi cieco, che funge da guida. “Fancy e Rosie si sono affezionate”, ha detto Blumer, “Mi fa ridere pensare che devono passare i pomeriggi a discutere di quale parte del corpo le faccia male, o a ricordare i ‘bei vecchi tempi’ quando parlano dei loro ricordi.”