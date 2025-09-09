Girava da 6 anni con una Ferrari da Formula Uno sulle strade della Repubblica Ceca. La Polizia lo ha ora individuato e fermato nei pressi della cittadina di Buk a circa 40 chilometri da Praga.

L’uomo è stato fermato a un distributore di benzina ed ora rischia una forte multa. La finta Ferrari dovrebbe essere in realtà una monoposto Dallara GP2/08, un modello da competizione usato nella serie cadetta della Formula 1. Dato che girava dal 2019, l’auto in passato era stato avvistato in un paio di occasioni ma mai in autostrada.

Come è noto, bolidi del genere non possono circolare perché non omologati. Il proprietario dell’auto, un 51enne, dopo essere stato fermato si è tolto il casco e la tuta e si è lamentato per l’eccessivo dispiegamento di Polizia.