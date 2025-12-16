Nei giorni scorsi, il giornalista britannico Andy McConnell si è filmato mentre giocava con un piccolo polpo nelle Filippine, dove si trovava in vacanza. I colori sgargianti di questo esemplare hanno attirato immediatamente lo sguardo di alcuni bambini, così McConnell, credendolo un polpo innocuo, ha deciso di prenderlo tra le mani estraendolo da una pozza di marea. Dopo pochi minuti, McConnell lo ha lasciato andare e il polpo è sgusciato via. Il giornalista ha poi pubblicato il video sui social, dove è diventato subito virale.

“Uno dei più letali del mondo”

Quello che il giornalista non sapeva è che stava giocando con leggerezza con uno degli animali più velenosi al mondo, ovvero il polpo dagli anelli blu, diffuso in Australia e nelle barriere coralline dell’Indo-Pacifico. Questo esemplare, piccolo ma letale, è famoso per il suo veleno, la tetrodotossina, una neurotossina mortale considerata fatale anche per un uomo adulto e in salute. Si stima che il veleno di questo polpo sia 100 volte più velenoso del cianuro e che agisca sul tessuto nervoso come inibitore neurale, paralizzando completamente la vittima. La morte avviene dopo poche ore e al momento non vi è alcun antidoto. Alcuni utenti sui social, infatti, hanno fatto notare a McConnell quanto sia stato fortunato e che avrebbe rischiato seriamente di morire venendo a contatto con questo polpo.