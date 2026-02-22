Il Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) nei giorni scorsi ha diffuso le spettacolari immagini in timelapse della breve ma intensa eruzione del vulcano Kanlaon, situato nella zona centrale delle Filippine. Stando ai dati sismici raccolti, l’eruzione del vulcano, tra i più attivi del Paese, è avvenuta lo scorso 19 febbraio ed è durata circa 2 minuti, quando dal cratere si è alzata una colonna grigia di cenere e gas che ha raggiunto i 2mila metri sopra la sommità. Il vulcano continua a essere monitorato con un’allerta di livello 2, che indica uno stato moderato di instabilità.