Filippo Turetta, Piero Sansonetti: “L’ergastolo è un errore. Bisognerebbe eliminare la tentazione di rispondere alla ferocia con la ferocia”

“Non sono favorevole all’ergastolo – dice, ospite di 4 di Sera, Piero Sansonetti parlando dell’ergastolo a Filippo Turetta – e penso che sia un errore. Credo sia contro la Costituzione. La Costituzione prevede che non ci siano pene crudeli e che non ci siano pene che impediscano la riabilitazione. Penso che la tentazione di rispondere alla ferocia con la ferocia sia una tentazione che vada eliminata. Le società diventano più moderni e civili quando le pene diminuiscono, non quando aumentano”.

