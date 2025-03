È allerta rossa per il maltempo in Toscana ed Emilia Romagna. Proprio in Toscana l’Arno è da diverse ore un sorvegliato speciale. A Firenze, il presidente della Regione, Eugenio Giani ha annunciato che lo scolmatore e le casse di espansione del bacino di Roffia sono pronti per essere aperti quando il colmo di piena raggiungerà la portata necessaria”.

“Ad ora non ci sono previsioni e notizie di ponti chiusi a Firenze. Nel codice rosso per maltempo abbiamo per l’Arno una previsione di arrivare entro la fine della giornata ad un’altezza di 4 metri, siamo sotto il livello di guardia”, il secondo, “che è di 5,50 metri”. Lo ha sottolineato la sindaca di Firenze Sara Funaro insieme all’assessore alla protezione civile Laura Sparavigna facendo il punto sull’allerta rossa per maltempo. Il picco dell’Arno in città dovrebbe arrivare intorno alle 20.

“Questi livelli sono i più alti dalle tre piene dell’Arno avute dal 1992 a oggi – ha aggiunto la prima cittadina -. Una situazione per cui c’è da prestare attenzione. Stiamo monitorando la situazione del lungarno Acciaioli, dove ci sono lavori alla spalletta, a ora non sono previste chiusure del lungarno. In città abbiamo avuto criticità sugli affluenti secondari con l’Ema che, è in diminuzione, ha allagato alcune zone e nel territorio di Bagno a Ripoli. Ci sono state criticità a Rovezzano e all’Isolotto con immediati interventi della Protezione civile”.

(video ToscanaOggi)