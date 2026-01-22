La statua di Cristiano Ronaldo, che si trova accanto al Museo CR7 a Funchal, in Portogallo, è stata data alle fiamme da un giovane che ha successivamente condiviso il video sui social. Il giovane ha filmato il suo atto vandalico pubblicando poi il video sulla sua pagina Instagram con un messaggio diretto proprio al fuoriclasse portoghese, taggato anche nel post: “Questo è l’ultimo avvertimento di Dio”.

La statua di CR7 in fiamme

Nel video si vede il ragazzo, già identificato dalla polizia, che cosparge di benzina la statua e le dà fuoco. Il giovane si è poi allontanato esibendosi in qualche passo di ballo freestyle, concludendo la sua “esibizione” social con insulti e gesti volgari nei confronti della statua. Quest’ultima, per fortuna, non ha subito danni significativi. “L’autore del gesto è già noto a Funchal per episodi simili”, hanno sottolineato le autorità. Naturalmente, il suo video è diventato virale in poche ore.