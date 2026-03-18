La coda lunga dell’inverno non lascia l’Italia con pioggia, neve e forte vento da Nord a Sud. Il maltempo ha messo ancora a dura prova la Calabria investita, per la quinta volta in due mesi, da forti piogge e raffiche che hanno causato allagamenti, evacuazioni, alberi caduti, danni alle strutture e frane su un terreno ormai saturo d’acqua e a forte rischio di ulteriori smottamenti.

Indicative le rilevazioni sulle precipitazioni. In 24 ore a San Sostene Alaco, sul versante ionico delle Serre calabresi, sono stati registrati 230 millimetri di pioggia. Livelli analoghi, o comunque superiori ai 100 millimetri, hanno interessato molte altre località del Reggino, del Vibonese e delle altre provincie calabresi. Crosia, nel Cosentino, ha però vissuto le criticità maggiori dovute a una frana nel centro storico, in prossimità delle case popolari, che ha reso necessaria l’evacuazione di circa 80 persone. Ma non solo. L’area è stata flagellata anche dalle esondazioni delle fiumare Trionto e Fiumarella. Acqua e fango hanno invaso strade e abitazioni, causando i disagi maggiori nella frazione di Mirto.

Intervento ad alto rischio a Cardeto, nel Reggino, dove un uomo è rimasto intrappolato con il suo trattore nell’alveo del torrente Sant’Agata durante la piena. Inutili i primi tentativi di soccorso da parte di alcuni residenti. I Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerlo con una teleferica ma, nel corso delle operazioni, sia l’uomo soccorso sia i soccorritori sono stati travolti dall’acqua restando bloccati nel torrente. Decisivo il rapido intervento degli altri pompieri, rimasti a riva, che hanno messo in salvo l’uomo e i colleghi.

Disagi anche alla viabilità. Allagata la Strada statale 106 Jonica in località Toscano, a Corigliano Rossano, chiusa per due chilometri. Soccorsi diversi automobilisti rimasti bloccati nelle proprie auto. Nonostante il miglioramento previsto la Protezione civile continua a monitorare la situazione. I terreni, ormai saturi, potrebbero riservare ulteriori cedimenti.

Maltempo anche in Sicilia, a Motta Camastra crolla tratto di strada

E il maltempo non ha risparmiato nemmeno la Sicilia. A Motta Camastra nel Messinese, è crollato un tratto della Strada provinciale 6 che conduce all’ingresso del centro abitato. Il muro di contenimento ha ceduto trascinandosi dietro un pezzo di strada, che è impraticabile.

L’unico collegamento al momento percorribile per entrare o uscire dal paese è una strada comunale sulla quale non possono passare i mezzi pesanti e neppure quelli di soccorso.