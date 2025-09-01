Lo scorso giugno a Napoli, nel deposito di un ristorante che si trova su via Foria, c’è stata un’esplosione che ha provocato un crollo e la conseguente morte di un dipendente che si trovava nel deposito. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, nella sera di ieri, domenica 31 agosto, è voluto tornare sul posto ed ha trovato alcuni tavolini che occupavano abusivamente la vicina scalinata. Borrelli, come spesso accade, ha realizzato delle riprese ed è stato aggredito per aver accusato l’esercizio commerciale di abusivismo. Il deputato di Avs, al termine dell’aggressione ha chiesto l’intervento della polizia che è dovuta intervenire con diverse pattuglie per ristabilire la calma. Allontanato dalla sua scorta, il parlamentare noto per le sue inchieste su Napoli e dintorni ha usato i suoi canali per denunciare quanto accaduto.

Borrelli ha poi scritto su Facebook: “Sono dovute intervenire diverse pattuglie della polizia per fermare questi energumeni che per rivendicare il diritto a occupare abusivamente una intera scalinata pubblica per svolgere la propria attività nei pressi di via Foria mi hanno prima circondato, poi trascinato e colpito con vari pugni e calci. Si tratta di comportamenti violenti, aggressivi e criminali che portano avanti da anni con enorme sofferenza per gli abitanti del quartiere che vivono terrorizzati da questi individui”.