Francesco e il video messaggio inviato a Daniele Salvagni, il fratello gemello di Federico, il 16enne travolto da un pirata della strada la notte di Ferragosto sulla provinciale che in provincia di Latina conduce a Terracina dal Circeo.

L’ex capitano della Roma ha voluto stringersi al dolore della famiglia del giovane ed è apparso commosso e in una veste inedita: “Ciao Daniele volevo farti un saluto. Non mollare, tieni duro. Fallo per te ma soprattutto per tuo fratello Federico. Ciao bello”. Il padre dei ragazzi Franco Salvagni, dopo la diffusione del filmato ha voluto ringraziare il calciatore: “Grazie Francesco per la solidarietà e l’interessamento verso i miei figli. Sei un grande uomo”.

L’incidente in cui è morto Federico

Daniele, la notte di Ferragosto era in compagnia del fratello Federico e di un amico. I tre stavano camminando a piedi per tornare nel residence in cui alloggiavano. Sulla strada sono stati travolti da una Lancia Ypsilon guidata da un 49enne originario di Aquino e residente a Cassino. L’uomo, che ha negato ogni responsabilità e non si è fermato a prestare soccorso, è stato incastrato dalle telecamere presenti in strada ed ora è in carcere con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo che ha precedenti penali per spaccio sarebbe risultato anche positivo ai test.