Nella serata del 27 gennaio, nell’esclusiva località sciistica di Courchevel, in Francia, è scoppiato un incendio in un hotel a cinque stelle. Secondo quanto dichiarato dal tenente colonnello Emmanuel Viaud del Servizio dipartimentale dei vigili del fuoco, l’incendio si è propagato attraverso il tetto dell’edificio. Le fiamme sono divampate poco prima delle 19 e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per evacuare gli 83 occupanti dell’hotel Grandes Alpes. “Al momento non ci sono vittime”, ha dichiarato Viaud. Circa sessanta vigili del fuoco sono stati schierati per tentare di domare le fiamme: l’incendio al momento ha colpito solo il tetto, ma la struttura dell’albergo risulta essere particolarmente complessa, con sezioni interconnesse e soprattutto molto vicine ad altri edifici. “Contenere qualsiasi potenziale propagazione è difficile”, ha infine dichiarato il tenente colonnello Viaud.