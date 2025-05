A Pantelleria è avvenuto un incidente in volo che ha coinvolto tre aerei delle Frecce tricolore. Il contatto è avvenuto durante lo show sui cieli dell’isola siciliana e fortunatamente i tre aerei sono riusciti comunque ad atterrare. Una volta a terra, uno dei tre velivoli è andato fuori pista ed ha perso una ruota. Un secondo ha invece avuto problemi ad un’ala.

Uno dei piloti è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe. La dinamica non è ancora del tutto chiara: sembra che due aeroplani si siano toccati probabilmente a causa di un bird strike coinvolgendo poi un terzo velivolo.

In aeroporto sono scattate le sirene d’allarme e sono state attivate le procedura di emergenza. In pista sono intervenute subito le squadre di soccorso, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.