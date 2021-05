Friends reunion: ecco il trailer, la data di uscita, le guest star VIDEO Ma quando arriverà in Italia?

La reunion di Friends sarà finalmente realtà il 27 maggio, a 17 anni di distanza dall’ultima puntata. HBO ha pubblicato il video trailer dell’appuntamento più atteso dell’anno da milioni e milioni di fan in tutto il mondo.

Friends reunion trailer e data: quando esce, dove vederla

La reunion di Friends sarà visibile su HBO Max da giovedì 27 maggio, negli USA. In Italia, invece, dove HBO Max non è accessibile, è probabile che vedremo lo show nelle prossime settimane. Al momento non ci sono informazioni certe su dove sarà trasmessa (se Netflix, Amazon Prime o Sky).

La reunion non è un remake, un sequel o una nuova puntata di Friends, ma una riunione del cast dal titolo The One Where They Get Back Together, dove il cast ricorderà quelle dieci stagioni (dal 1994 al 2004) che li hanno portati al successo globale. I sei protagonisti (Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey e Ross), sono tornati nel set dell’epoca, che si trova a Los Angeles. Dal trailer si intuisce che ci saranno delle special guest star, ovvero gli attori ospiti di uno show per un’apparizione speciale.

Quali guest star ci saranno nella reunion di Friends

Ci saranno attori che nella serie erano personaggi ricorrenti, attori che hanno preso parte a qualche puntata, e attuali personaggi famosi che faranno la loro prima apparizione in Friends. Tra i vecchi personaggi certa la presenza di James Michael Tyler (Gunther) e Maggie Wheeler (Janice). Ma anche Elliott Gould e Christina Pickles, il padre e la madre di Ross e Monica, Tom Selleck (Richard), ex fidanzato di Monica, e Reese Witherspoon, la sorella di Rachel (Jill). Tra chi invece non è mai comparso in Friends, ci sarà David Beckham, che però è un grande fan della sitcom.