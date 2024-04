Auto finisce contro un muro distruggendolo: sfiorato pedone per pochissimi secondi VIDEO

Intorno alle ore 14 di domenica 28 aprile, a Brindisi un’auto piomba a tutta velocità in via Umberto Maddalena al rione Casale. La telecamera di un’abitazione posta sull’altro lato riprende la scena, con l’auto che sbanda finendo contro un muro che viene distrutto. L’auto ha sfiorato per soli 17 secondi un pedone che sta camminando proprio su quel marciapiede.

La macchina finita contro il muro è una Bmw station wagon Serie C: il suo autista ha perso il controllo. La macchina, dopo essersi schiantata contro il muro e averlo abbattuto, prosegue la sua corsa per altri 50 metri. Il conducente della Bmw è un brindisino di 44 anni. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo e dimesso nel pomeriggio dello stesso giorno. L’incidente è stato provocato per un eccesso di velocità dovuto ad un tasso alcolemico superiore al consentito. Al 44enne è stata revocata la patente.