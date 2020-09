Sindaco “restituisce” il frigo guasto abbandonato davanti alla discarica: “Poi ti arriva anche la multa”

Il sindaco di Gerre de’ Caprioli in provincia di Cremona “restituisce” il frigo guasto che un cittadino ha abbandondato vicino alla discarica del Comune.

Frigorifero abbandonato vicino alla discarica del Comune, il sindaco appare in un video in ciio “restituisce” l’elettrodomestico guasto al cittadino che lo aveva buttato.

Acccade a Gerre de’ Caprioli in provincia di Cremona. Michele Marchi annuncia su Facebook in un video: “Cari amici e concittadini oggi inauguriamo un nuovo servizio del Comune di Gerre de’ Caprioli”.

Il video del sindaco accanto al frigorifero rotto

Il sindaco appare accanto al frigorifero rotto.

“Come vedete abbiamo trovato ieri questo frigorifero abbandonato davanti alla discarica. Però fortunatamente le telecamere hanno ripreso il veicolo che lo ha trasportato”.

“Ovviamente poi la settimana prossima gli faremo avere anche la multa” ha assicurato Marchi.

La persona che lo ha buttato è stato ripreso da una telecamera montata in strada, qui come altrove, per sanzionare questo tipo di azioni.

Il sindaco spiega inoltre che chi lo ha buttato vive in un comune limitrofo a Gerre de’ Caprioli.

“L’attenzione alla gestione dei rifiuti è fondamentale”, ha concluso, incassando gli applausi dei suoi concittadini.

Cosa c’è scritto sul frigorifero

Nel video appare una scritta sul frigo: “Caro signore ti è scivolato il frigo davanti alla discarica di Gerre. Per fortuna ti abbiamo visto e te lo riportiamo. Poi ti mando anche la multa!!” (fonte: Repubblica, Facebook).