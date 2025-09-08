Iryna Zarutska, 23 anni, era scappata dall’Ucraina lasciandosi alle spalle la guerra, sperando di trovare un nuovo inizio e una vita migliore negli Stati Uniti. La ragazza, però, non avrebbe mai immaginato di perdere la vita a Charlotte, in North Carolina. Iryna, infatti, è stata uccisa a coltellate da un senzatetto di 34 anni senza apparente motivo, all’interno del vagone di un treno. Il presunto assassino, Decarlos Brown Jr., è stato immediatamente identificato e arrestato: dal 2011 era stato fermato più volte, accusato di furto aggravato, rapina a mano armata e minacce.

L’omicidio è avvenuto circa due settimane fa, ma nel weekend i funzionari del Charlotte Area Transit System, l’ente responsabile del trasporto pubblico nell’area metropolitana, hanno deciso di rendere pubbliche le immagini delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso la brutale aggressione.

Il video della brutale aggressione

Nelle immagini rese pubbliche di vede la ragazza salire sul treno con le cuffie e un cappellino. Iryna si è poi accomodata su uno dei sedili liberi, nel vagone di un treno con a bordo diversi passeggeri. Alle sue spalle, Decarlos Brown appare invece agitato. Nel video, nonostante tra i due non ci sia stata alcuna iterazione, si vede Brown mentre estrae un coltello lanciandosi poi in avanti con grande violenza sulla ragazza, che è stata accoltellata tre volte.

Negli istanti successivi, un altro video mostra Brown mentre si dirige verso l’estremità opposta del treno e si toglie il cappuccio. Diversi passeggeri si sono precipitati ad aiutare la ragazza, ma per Iryna, colpita anche al collo, non c’è stato più nulla da fare. Brown, che è accusato di omicidio di primo grado, si è avvalso della facoltà di non rispondere.