Nella giornata di ieri, in seguito al drammatico incidente che si è verificato alla Funivia del monte Faito a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, quattro persone hanno perso la vita e una quinta versa in condizioni gravissime. La Funivia era stata riaperta per la stagione turistica solo sette giorni prima. Sull’incidente è stata aperta un’indagine dalla Procura di Torre Annunziata, che ha posto l’impianto sotto sequestro.

Il video dell’intervento dei Vigili del Fuoco

Dopo la rottura del cavo di trazione sulla Funivia, nove persone a bordo di una cabina diretta a valle sono state tratte in salvo, dopo che era rimasta sospesa nel vuoto a una ventina di metri dal suolo. In un’altra cabina, dove a bordo c’erano quattro turisti e il macchinista, si è invece sganciata ed è precipitata in un dirupo. Al momento del disastro, sulla zona c’era una fitta nebbia, che ha reso estremamente complesse le operazioni di soccorso.

“Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime della tragedia della Funivia del monte Faito. Non ci sono parole per descrivere un dolore così grande: è una tragedia che lascia senza fiato”, ha dichiarato Giuseppe Aiello, il sindaco di Vico Equense.